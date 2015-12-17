Москва, 17 декабря, 2015, 14:09 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о допинге в профессиональном спорте заявил, что надо бороться с коррупцией. Однако «ни одна страна не должна иметь право распространять свою власть и свою юрисдикцию на другие страны и международные организации.

«Происки [Запада], конечно, есть. Как без происков-то?» — отметил глава государства в ответ на просьбу прокомментировать коррупционный скандал в ФИФА. Говоря о ЧМ-2018 Путин подчеркнул, что Россия получила свое право на мундиаль в конкурентной борьбе.

Что касается того, есть ли коррупции в ФИФА, это должно показать расследование. Пока результатов расследования нет, сказал Путин и предложил их дождаться. Говоря о Блаттере, президент РФ напомнил, что это очень важный человек, который очень многое сделал для развития мирового футбола.

«Его вклад в гуманитарную сферу колоссальный. Он всегда пытался использовать футбол для объединения людей в мире. Вот кому надо давать Нобелевскую премию мира», — подчеркнул глава государства.