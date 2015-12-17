Москва, 17 декабря, 2015, 14:07 — ИА Регнум. Владимир Путин старается не вмешиваться в работу правительства по приватизации госкомпаний. Об этом президент РФ заявил на пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о возможности приватизации госкомпаний в период экономического кризиса.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«При приватизации крупных компаний решаются две задачи. Первая задача она не связана с фискальными или доходными для бюджета функциями, хотя и это тоже важно. Самое главное в изменении структуры собственности — повышение эффективности функционирования предприятия», — отметил он.

«Я еще в своих статьях в 2012 году писал, что это возможно и, в принципе, мы будем продолжать эту работу, — сказал Путин, упомянув «Роснефть», «Аэрофлот». — Конечно, всегда возникает вопрос: та ли сейчас рыночная конъюнктура, чтобы продавать ценную, приносящую положительный результат для экономики, для бюджета собственность?». Однако, по словам Путина, «никогда не угадать: та конъюнктура или не та». В 2015 году правительство не принимало решений, связанных с подобной приватизацией. Однако президент не исключил, чтобы обеспечить доходы и изменить структуру этих компаний, «правительство пойдет на эти решения».

«Я стараюсь в такие решения не вмешиваться. Тем более что контрольного пакета в этих компаниях государство не теряет», — сказал глава государства.

Отметим, министр финансов Антон Силуанов рассказал накануне, что Минэкономразвития активно работает над приватизацией «Роснефти». Позиция министерства: 19,5% акций «Роснефти» должны быть проданы за 500−550 млрд рублей, но не дешевле 500 млрд рублей. Это рублевый эквивалент цены, которую Минфин рассчитывал получить в 2014 году. В прошлом году министр оценивал возможные поступления в бюджет от приватизации пакета «Роснефти» в 423 млрд рублей, с тех пор рубль ослабел примерно вдвое. Продажа 19,5% «Роснефти» предусмотрена программой приватизации, утвержденной еще в 2013 году, и изначально планировалась как раз на 2016 год. Сейчас 69,5% «Роснефти» принадлежит государственному «Роснефтегазу», 19,75% — британской ВР. Таким образом, после сделки «Роснефтегаз» будет контролировать 50% плюс 1 акция, пишут «Ведомости».