Село Новоегорьевское, Алтайский край, 17 декабря, 2015, 14:06 — ИА Регнум. Житель алтайского села Новоегорьевское, 55-летний Александр Матц скончался вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи и халатности доктора, — об этом сегодня, 17 декабря, заявил ИА REGNUM брат погибшего — Иосиф Матц.

Житель алтайского села Новоегорьевское Александр Матц скончался вследствие несвоевременного оказания медпомощи

«ЧП произошло еще 11 октября. Вечером мне позвонили знакомые и сообщили, что брата сильно избили на улице сейчас он находится в больнице. Прибыв туда, я увидел, что Александр находится в плохом состоянии: помимо побоев, у него была серьезная травма челюсти. Но доктор, сделав снимок, даже зашивать ее не захотел. Сказал, мол, «он выпивши, а вдруг я буду зашивать, а он на меня накинется». А когда все-таки зашил рану, то отправил нас домой. Никакого осмотра, кроме челюсти, Артем Прошунин не проводил. Выписал направление к врачам в Рубцовск. Зачем это было сделано — непонятно. Когда мы на следующий день туда приехали, то оказалось, что нужного нам доктора там нет. Тогда нам дали направление в барнаульскую поликлинику. Александр все время жаловался, что у него внутри все болит. А 13 октября он упал в обморок прямо на приеме у доктора в Барнауле. Врачи «скорой» прибыли быстро и сумели «запустить сердце», повезли его в Первую городскую больницу. А уже там врачи, проведя обследование, нашли у брата обширнейший перитонит. Операция не помогла, у Александра от избиений оторвался кусок кишечника, он впал в кому и 15 октября умер», — пояснил ИА REGNUM Иосиф Матц. По его словам, доктора ему сказали, что спасти брата можно было в течение первых 6 часов после получения травмы.

Потеряв брата, Иосиф Матц в тот же день, по его словам, написал заявление в прокуратуру по поводу халатности Артема Прошунина. Но до сих пор не получил на него ответа. «Только полицейские работали: нашли одного из трех, которые, говорил брат, его избивали. Это опасная личность, уголовник. Александр же был очень спокойным человеком, никогда не шел на конфликт», — отметил Иосиф Матц.

По его словам, хирург из КГБУЗ «Егорьевская центральная районная больница» Артем Прошунин мог спасти жизнь брату, его бы сразу обследовал пострадавшего. «Даже не извинился за произошедшее», — заметил Иосиф Матц. Он также отметил, что в ответе главврача по данному ЧП было сказано, что Артем Прошунин лишен премии и будет … «направлен на повышение квалификации».

«У меня в голове не укладывается — какая квалификация? В чем? В повышении человечности и совести? Следованию клятве Гиппократа? Приезжал к нам в район депутат Госдумы Николай Герасименко и пообещал взять на контроль этот случай, но увы», — резюмировал Иосиф Матц.

Как выяснилось, в Егорьевскую центральную районную больницу Артем Прошунин прибыл больше года назад из Рубцовска, по краевой программе «Земский доктор» и зарекомендовал себя, как неплохой специалист. Бывший главврач КГБУЗ «Егорьевская центральная районная больница» Сергей Шуленин считает, что трагический случай с больным произошел из-за высокого коэффициента совмещений этим хирургом должностей: заведующий поликлиникой, врач — эндоскопист.

«В ЦРБ в последние годы коэффициент совместительства и совмещения очень высокий, что постоянно указывается при оценке работы ЦРБ по итогам года», — пояснил Сергей Шуленин. Кстати, о том же самом он сообщил в своем заявлении в прокуратуру. «Обращение проигнорировано прокуратурой Егорьевского района, крайний срок ответа 14 декабря 2015 года, но по состоянию на сегодняшний день ответа нет», — отметил Сергей Шуленин.

О ходе расследования по факту нападения на Александра Матца корреспонденту ИА REGNUM удалось узнать, что дело по ст. 111 ч.4 УК РФ возбуждено в отношении одного из тех, кто избил Александра Матца на улице. Подозреваемый задержан. Разбирательство ведет Следственное управление.

А вот какое наказание (помимо лишения премии) понес доктор Прошунин пока неизвестно. В настоящее время он по-прежнему продолжает трудится в ЦРБ.

Справка:

Программа «Земский доктор», направленная на привлечение и закрепление молодых врачей в медицинских учреждениях на селе, действует в Алтайском крае с 2012 года. За это время сотни врачей устроились на работу в сельские больницы и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей.

По данным Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, в 2015 году (по сравнению с 2014 годом) количество жалоб на действия медицинских работников выросло на 1,5%