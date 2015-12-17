Москва, 17 декабря, 2015, 14:05 — ИА Регнум. Независимо от того, кто будет избран президентом США, Россия готова развивать отношения между государствами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции. «Надо сначала понять, кто это будет? В любом случае кто бы это ни был, мы готовы и хотим развивать свои отношения с США», — заверил Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Последний визит госсекретаря показал, как, мне представляется, что в общем и американская сторона готова как-то двигаться в сторону совместного решения тех вопросов, которые и могут быть решены только совместно. Но это уже в принципе такая здравая позиция, мы ее всячески поддерживали и будем поддерживать», — сказал президент.

«Мы никогда не закрывались, кого бы американский народ ни избрал. Это они пытаются все время нам здесь подсказывать, что нам нужно делать внутри страны, кого избирать, кого не избирать, по каким процедурам. Мы никогда этого не делаем — не лезем туда, да и опасно, там, говорят, прокурор если кто-то из наблюдателей из иностранных подойдет ближе чем на пять метров к очереди на выборах, то он пугает, что в тюрьму посадит», — отметил он.

«Мы же даже этого не делаем, правильно? Мы открыты, и будем работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ», — заверил Путин.