Москва, 17 декабря, 2015, 13:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назвал одним из ключевых на проходящей 17 декабря большой пресс-конференции вопрос о тарифах на ЖКХ. «Он беспокоит миллионы людей», — уточнил президент, отвечая на вопрос о том, как в регионах людям прожить на пенсию и зарплату, которая в разы меньше цифр в отчетах властей.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Владимир Путин отметил, что доходы пенсионеров проиндексированы, несмотря на острую ситуацию с финансами. В 2016 году запланирована индексация на 4% по всем категориям.

«Нам еще нужно много сделать для совершенствования всей системы. Это вопрос будет находиться в центре внимания и правительства, и региональных властей», — подчеркнул Путин.