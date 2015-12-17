Москва, 17 декабря, 2015, 13:56 — ИА Регнум. Не Россия была инициатором развала отношений с Грузией, но мы готовы их восстанавливать. Об этом сегодня, 17 декабря, на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Что касается территориальной целостности, прежде всего, это дело грузинского, югоосетинского и абхазского народа. Надо с ними работать. Россия примет любое решение. А сегодня, несмотря на все сложности, мы видим сигналы от нынешнего руководства Грузии и они нами принимаются. В частности, увеличился товарооборот между нашими странами», — сказал Путин.

«Россия готова отменить визовый режим с Грузией», — подчеркнул президент.