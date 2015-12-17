Москва, 17 декабря, 2015, 13:50 — ИА Регнум. «Не мы были инициаторами развала российско-грузинских отношений, но мы готовы их восстанавливать», — заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Что касается событий 2008 года и последующей за ними деградации российско-грузинских отношений: не мы являемся причиной обострения ситуации, заявил Владимир Путин. «Не нужно было принимать бывшему руководству Грузии и тогдашнему президенту Михаила Саакашвили такие авантюристские решения, которые привели к территориальному развалу Грузии. Это их вина, это вина историческая и она на их плечах целиком и полностью», — сказал он.

«Территориальная целостность — это, прежде всего, дело грузинского, югоосетинского и абхазского народа. Надо с ними работать. Мы примем любое решение», — подчеркнул Путин.

«Сегодня мы видим сигналы от действующего руководства Грузии и эти сигналы принимаются», — отметил президент, добавив, что Россия готова отменить визовый режим с Грузией.