Москва, 1 января, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Оптовые участники алкогольного рынка обязаны подключиться к ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе) для учета оборота алкоголя со стороны государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий закон вступил в силу в полном объеме 1 января. Без подключения к системе хранение, продажа и перевозка алкоголя будут считаться незаконными.

marxmsp.ru ЕГАИС

Под контролем ЕГАИС находится не только оборот крепких алкогольных напитков, вин и их производных, но также оборот пива, сидра, пуаре и медовухи. При этом, по данным ОПОРы России, на ноябрь 2015 года только 5% участников алкогольного рынка подключились к ЕГАИС, в связи с чем представители ОПОРы прогнозировали перебои с поставками алкоголя в торговые точки после 1 января 2016 года.

По мнению экспертов, эта ситуация не приведет к росту цен на алкоголь. Как сообщил ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский («Единая Россия»), цены на алкоголь не вырастут, однако есть возможность небольшого сокращения ассортимента алкогольной продукции. «К ценам это вообще не имеет отношения никакого. Это может каким-то образом, в самом плохом варианте повлиять на ассортимент. Но у нас такой огромный ассортимент алкогольной продукции, что если что-то где-то у нас не сработает и кто-то не сможет выставиться на полку, потребитель этого не почувствует», — подчеркнул депутат.