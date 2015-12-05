Вашингтон, 2 апреля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Американские власти выступают против отправки сухопутных войск на Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI, опубликованном 2 апреля.

U.S State Department

По его словам, такое решение приблизило бы прямой конфликт с Россией. Глава Госдепартамента подчеркнул, что подобный исход не отвечает интересам ни одной из стран, входящих в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку войск в зону украинского конфликта. После этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и главы ряда европейских стран опровергли наличие подобных планов.

Позднее Макрон также отмечал, что Франция способна отправить военных на Украину при приближении российских войск к Одессе или Киеву. 9 марта газета Politico, ссылаясь на анонимные источники, написала, что французские власти начали работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных в зону украинского конфликта.

11 марта обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер выразил мнение о том, что западные государства рискуют вступить в военный конфликт с Россией в случае отправки войск на Украину. 22 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что Запад может направить войска в зону украинского конфликта уже через два-три месяца.