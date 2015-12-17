Ярославль, 17 декабря, 2015, 13:34 — ИА Регнум. Проезд в муниципальном общественном транспорте в Ярославле с 20 января вырастет с 18 до 20 рублей. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Игорь Блохин, соответствующее постановление готовится в мэрии города.

«Стоимость проезда не менялась в течение двух лет. За это время произошли существенные инфляционные процессы. Подорожали горюче-смазочные материалы, запчасти, стоимость кредитов, увеличились и другие затраты. В настоящее время экономически обоснованный тариф для наших муниципальных перевозчиков составляет 23 рубля, разницу между ним и тарифом для населения компенсирует городской бюджет. В 2015 году это 490 миллионов рублей — на эту сумму мы субсидируем проезд граждан. Реальная себестоимость проезда выше 30 рублей. У наших предприятий «Яргорэлектротранс» и «ПАТП-1» нет денег на то, чтобы покрывать эту разницу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Существующий экономически обоснованный тариф позволяет мэрии Ярославля поднять стоимость проезда через 10 дней после выхода постановления мэра. Вероятно, соответствующий документ появится в ближайшее время.