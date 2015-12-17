Тула, 17 декабря, 2015, 13:28 — ИА Регнум. Владимир Путин держит на контроле вопрос усыновления маленького Матвея, получившего ожоги в тульском роддоме год назад. Об этом глава государства сообщил 17 декабря в ходе своей пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Случай вопиющий, ужасный. Что называется, без слез невозможно вспоминать. И дело не в здравоохранении в целом. Тут сколько денег не давай — наверное, будут люди, которые с такой преступной халатностью относятся к исполнению своих обязанностей. Вот за этим надо следить. И выстраивать отношения персонала к своим служебным обязанностям совершенно по-другому», — прокомментировал Владимир Путин трагедию в роддоме, в результате которой новорожденный малыш получил страшные ожоги.

«Что касается дома инвалидов либо усыновления — знаю, что, действительно, вся страна за этим следит. В целом я знаю, держу на контроле. Известно, что несколько человек — не один, не два, не три, несколько семей — не просто хотят, а борются за право усыновить Матвея. И я им желаю удачи, хочу их за это поблагодарить и надеюсь, эта проблема будет решена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2014 года в Центральном родильном доме№ 1 Тулы загорелся ламповый блок. В результате серьезные ожоги получили новорожденные малыши — мальчик и девочка. У Матвея было поражено 70% поверхности тела, у девочки — 7%. Девочка после курса лечения была передана в приемную семью — ее родная мать от дочери отказалась. Матвею пришлось перенести несколько операций и пройти тяжелое лечение. Родная мать (ей самой 19 лет) от ребенка отказалась — правда, не сразу, а спустя несколько месяцев после лечения.