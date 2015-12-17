Калуга, 17 декабря, 2015, 13:19 — ИА Регнум. Благодаря вводу в эксплуатацию новых молочных ферм Калужская область заняла первое место в России по темпам прироста производства молока — 14%. Об этом накануне, сообщил журналистам на пресс — завтраке первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев.

kaluga.milknet.ru В числе ключевых задач Калужской области в 2016 году — продолжение роботизации молочного животноводства

Он рассказал о том, что в числе ключевых задач 2016 года — продолжение роботизации молочного животноводства. В настоящее время, в Калужской области установлено 110 роботов, в том числе 58 с начало этого года. Программа «100 роботизированных ферм» — это инструмент поддержки крестьянско-фермерских хозяйств. За год объем производства калужских КФХ вырос на 20%. В 2016 году планируется размещение в Калужской области компанией Lely предприятия по производству доильных роботов.