Москва, 17 декабря, 2015, 13:17 — ИА Регнум. Участие российских военнослужащих в борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» в Сирии не оказывает серьезной нагрузки на бюджет страны. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Мы не начинали войну, — напомнил он, — а проводим отдельные операции с использованием ВВС, ПВО, разведки и Космических сил. Это не влечет серьезной нагрузки для бюджет». «Часть средств, — рассказал глава государства, — запланированных на обучение и военные учения, переориентированы на операции ВВС в Сирии».

«Лучших учений невозможно себе представить, — подчеркнул Путин. — Можем долго там тренироваться без ущерба для нашего бюджета».