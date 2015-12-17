Москва, 17 декабря, 2015, 13:12 — ИА Регнум. Нельзя отказываться от близких России народов, коим является в том числе и турецкий народ. Об этом 17 декабря в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нужно продолжать свои контакты с близкими нам этнически народами. В этом смысле и турецкий, и другие народы как были нашими партнёрами, так и остаются», — сказал Путин.

Он признал бесперспективность контактов с официальной Анкарой: «С действующим турецким руководством нам сложно или даже невозможно договориться. Когда мы говорим о согласии, они наносят удар сбоку или в спину. В межгосударственном уровне я не вижу перспектив наладить отношения с турецким руководством. Мы вынуждены будем принять ограничительные меры в экономике — например, в туризме».

Путин отметил, что «ползучая исламизация» отражается и на России: «В Турции находятся выходцы из Северного Кавказа, но мы говорили — мы же так не делаем в отношении Турции. Но нам не отвечают. А они въезжают в Турцию без виз и растворяются там. Также нужно предпринять некоторые другие шаги, обеспечивающие нашу национальную безопасность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Центре международной торговли проходит 11-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.