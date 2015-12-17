Москва, 17 декабря, 2015, 13:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря, призвал обменивать удерживаемых силовиками и ополченцами Донбасса людей по принципу «всех на всех».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Отвечая на вопрос журналиста из Украины, будет ли Россия обменивать «бойцов ГРУ» Ерофеева и Александрова на Савченко, Сенцова, Кольченко и других, президент РФ призвал к равноценному обмену.

Глава государства отметил, что власти РФ никогда не говорили, что в Донбассе нет людей, которые решают те или иные вопросы в военной сфере. «Но это не регулярная армия, регулярных войск в Донбассе нет», — подчеркнул Путин.