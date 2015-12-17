Москва, 17 декабря, 2015, 13:05 — ИА Регнум. Ситуация с нелегальной торговлей нефтью на Ближнем Востоке складывалась годами. Об этом 17 декабря в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Путин

«В своё время [США] зашли в Ирак, разрушили страну — возник вакуум. Потом появились элементы, связанные с торговлей нефтью, там создан бизнес, контрабанда. Чтобы защищать незаконный экспорт, нужна была военная сила. Очень хорошо использовать исламский фактор под исламскими лозунгами, которые исполняют игру, связанную с экономическими интересами. Вот так, на мой взгляд, возник ИГИЛ», — сказал Путин.

По словам президента, он попросит Министерство обороны РФ обнародовать место, где российская разведка обнаружила более десяти тысяч бензовозов: «Хорошо использовать исламский фактор, привлекать пушечное мясо под исламскими лозунгами, которые исполняют игру с экономическими интересами. Теперь нужны пути доставки. Мы видим, что нефтяные конвои дробятся, но другой поток начал уходить в Ирак и идти через иракский Курдистан. В одном месте мы обнаружили 11 тысяч бензовозов».

Путин отметил, что он не знает, есть ли в данной ситуации «третья сторона»: «Допускаю, что действующее руководство Турции решило показать американцам и европейцам, что мы такие современные исламисты, но «свои», ваши исламисты. Может, есть такой подтекст, но ничего хорошего не получилось. Если были цели, турецкие цели, то они не достигнуты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Центре международной торговли проходит 11-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.