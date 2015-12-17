Гавана, 17 декабря, 2015, 13:03 — ИА Регнум. Куба и США в скором времени подпишут соглашение о возобновление регулярного коммерческого авиасообщения, сообщает Cubadebate со ссылкой на пресс-конференцию главы департамента США Министерства иностранных дел Кубы Жосефины Видаль.

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На пресс-конференции Жосефина сообщила, что в течение работы делегаций обеих стран, встречи которых проходят в Вашингтоне с 14 декабря по настоящее время, достигнуты большие успехи: вот-вот будет заключен «Меморандум о взаимопонимании» по развитию коммерческих рейсов между Кубой и Соединенными Штатами.

Подводя итог процессу начала нормализации кубино-американских отношений, который начался ровно год назад, дипломат напомнила, что заключено ещё одно важное соглашение: 10 декабря делегации обеих стран, на переговорах в Майами, решили восстановить прямое почтовое сообщение.

В настоящее время две страны обсуждают детали логистики и воздушных операций, связанных с этим решением.

ИА REGNUM сообщало, что ранее о готовности начать авиарейсы на Кубу заявляли представители уже нескольких американских авиакомпаний. На сегодняшний день добраться из одной страны в другую возможно только чартерными рейсами.