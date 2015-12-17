Москва, 17 декабря, 2015, 13:02 — ИА Регнум. Решение о том, как будет наименоваться глава Татарстана должно принимать население республики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос о том, сохранится ли за главой республики звание президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Как у нас в стране говорят: «Хоть горшком назови…». Как именовать главу республики — это действительно дело самого Татарстана. Не думаю, что это (лишение главы республики звания президента. ИА REGNUM) так чувствительно, что это как-то заденет национальные чувства», — считает Путин.

«Вы знаете, как остро реагируют на свои национальные чувства народы Кавказа. Но вот Чечня сказала: «Нет. У нас в России должен быть один президент. Мы по-другому сделаем в отношении первого лица республики». Это был выбор чеченского народа. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана», — отметил президент РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня Татарстан остается единственным в России регионом, где до 1 января 2016 года сохраняется институт президентства. В сентябре 2015 года на этот пост был избран Рустам Минниханов, набравший 94,4% голосов.

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