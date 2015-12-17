Киев, 14 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что Украина выполнила все требования Вселенского патриарха для получения томоса об автокефалии Украинской церкви. Об этом Филарет заявил 14 июня в интервью «Украинской правде».

Цитата из х/ф «Властелин колец: Братство Кольца». Реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия «Моя прелесть»

«Борьба за автокефалию при участии Вселенского патриарха идет уже 25 лет. А вот в этом году президент Украины Петр Порошенко снова обратился к Вселенскому патриарху. И тот сказал, что для томоса нужно обращение епископата Украинской православной церкви Киевского патриархата, епископата Автокефальной церкви и епископов Московского патриархата, которые хотят автокефалии. И такое обращение было направлено. Вселенский патриарх также просил, чтобы к нему обратился и президент Украины, и Верховная Рада. Все это выполнено. Поэтому Вселенский патриарх обещал, что он предоставит томос об автокефалии Украинской церкви в ближайшее время», — сказал Филарет.

Он также отметил, что украинские святыни — Киево-Печерская и Почаевская лавры не могут находиться под контролем Москвы.

«Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской церкви, потому что это украинские святыни, и они не могут принадлежать Русской церкви. Если в Украине будет одна поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестесПтвенно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно. Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской церкви», — добавил Филарет.

В свою очередь политолог Виктор Уколов провел параллели между функционированием Украинской православной церкви Московского патриархата и потерей Украиной своих территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что у украинских православных церквей появился шанс получить автокефальный статус. Для этого он прислал Вселенскому патриарху обращение, которое предварительно поддержала Верховная Рада. При этом в администрации президента считают, что «сейчас Украина как никогда близка к тому, чтобы получить томос на автокефалию из Константинополя».