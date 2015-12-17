Москва, 17 декабря, 2015, 12:54 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос журналистов из Турции в ходе большой пресс-конференции 17 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил: «Кроме того, что произошла трагедия, что нас задело? Мы не отказывались от сотрудничества. В Анталье турецкие коллеги попросили нас о поддержке по очень чувствительным вопросам. Я не буду говорить, о чём шла речь, но это были чувствительные для Турции вопросы, не вписывающиеся в контекст международного права. Представляете, мы сказали: «Да, мы понимаем и готовы вам помочь».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он также добавил, что «про туркоманов слыхом не слыхивал». «Нам никто ничего не говорил. Но если мы показали, что мы готовы сотрудничать по трудным вопросам, неужели было трудно снять трубку? Никто ничего не сказал — притом что мы проявили готовность сотрудничать с Турцией», — подчеркнул Путин.

Президент возмущен: «Чего они добились? Они думали, что мы оттуда убежим? Россия — не та страна. Мы увеличили своё присутствие, там не было системы ПВО РФ, теперь там есть С-400. Если раньше Турция постоянно нарушала воздушное пространство Сирии, то теперь — пускай полетают».