Москва, 17 декабря, 2015, 12:47 — ИА Регнум. «Мы ничего не знаем насчёт третьей страны, но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцам одно место — ну не знаю…», — заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря.

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Он снова назвал действия турецких властей в отношении сбитого российского самолёта враждебным актом.

«Сбили военный самолёт, погибли люди. Что нас особенно возмутило? Если бы это был несчастный случай, как мы потом слышали, тогда что делают в этом случае? Снимают трубку и объясняются. Вместо этого побежали в Брюссель. Начали прикрываться НАТО. А НАТО это нужно? Да вроде тоже нет», — отметил Путин.