Москва, 17 декабря, 2015, 12:34 — ИА Регнум. Снижать ставку рефинансирования Центрального банка административными мерами не нужно — такое мнение в ходе своей пресс-конференции 17 декабря выразил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос о возможностях снижения ставки ЦБ, Путин отметил, что в её снижении заинтересованы многие, в том числе и коммерческие банки, которые ориентируются на нее при выдаче кредитов бизнесу. «Я поддерживаю политику ЦБ и правительства по обеспечению макроэкономической стабильности. При всём желании понизить ставку, нельзя делать это административным путем. Надо исходить из реалий экономики, из ее структуры», — заявил Путин.

По словам главы государства, низкая ставка рефинансирования в ряде зарубежных стран обусловлена тем, что там основной проблемой экономики является риск дефляции, российская же экономика сейчас ориентирована на борьбу с инфляционными рисками. «Чтобы снизить ставку рефинансирования, нам надо не цыкать на ЦБ, как при плановой экономике, а помогать ему снижать инфляцию и инфляционные риски и ожидания», — подчеркнул Путин. «Считаю, что этого пока достаточно», — резюмировал он.