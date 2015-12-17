Москва, 17 декабря, 2015, 12:34 — ИА Регнум. Российская экономика миновала пик кризиса, заявил сегодня, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции. По его словам, об этом свидетельствуют данные статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что со II квартала 2015 г. в России наблюдаются признаки стабилизации деловой активности, прирост ВВП в сентябре по отношению к августу составил 0,1%. Также в сентябре и октября зафиксирован рост промышленного производства — на 0,2−0,1%, производительности сельского хозяйства — на 3%. Глава государства напомнил, что второй год в нашей стране получают рекордные урожаи зерновых — 103,4 млн т. На рынке труда, подчеркнул президент, отмечается устойчивая ситуация — безработица составила 5,6%. Сохраняется положительное сальдо торгового баланса — $126,3 млрд, внешний долг снизился на 12% по сравнению с 2014 г. и все обязательства по кредитам выполняются.

В III квартале текущего года, рассказал Путин, в России отмечен приток капитала. «Инвесторы понимают реалии нашей экономики и проявляют интерес к работе в России», — считает он.

Он также отметил рост добычи угля, ввод новых генерирующих мощностей, развитие портовой морской инфраструктуры, рост на 3% объема перевалки грузов в портах, рост внутренних авиаперевозок на 16%.

Доходы федерального бюджета составили за 9 месяцев 12,2 трлн руб., вместе с тем объем суверенных фондов — всего 11,8% ВВП, что, по мнению главы государства, является хорошим уровнем.

Путин напомнил, что в этом году были выполнены все социальные обязательства, отмечен естественный прирост населения, количество семей, получивших материнский капитал, достигло 6,5 млн, доступность дошкольного образования в регионах составила 97%, ожидаемая средняя продолжительность жизни достигнет по итогам года 71 года.

«Резервы роста ВВП не ограничиваются экспортом, резюмировал президент. — Необходимо заниматься импортозамещением, продолжать совершенствовать механизмы управления экономикой, разбюрокрачивание, поддержку предпринимателей».