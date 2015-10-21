Москва, 17 декабря, 2015, 12:34 — ИА Регнум. Работа правительства РФ в целом удовлетворительная. Конечно можно работать и лучше, но правительство делает верные шаги и действует эффективно. Об этом сегодня, 17 декабря, на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я бережно отношусь к людям и считаю, что кадровая чехарда не нужна. Если у кого-то что-то не получается, это и моя вина. Никаких существенных кадровых перестановок не предвидится», — заявил Путин.