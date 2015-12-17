Москва, 17 декабря, 2015, 12:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин начал большую пресс-конференцию 17 декабря с анекдота.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Расскажу анекдот. Встречаются два приятеля. Один другого спрашивает: «Как дела?» Тот отвечает: «Да в полоску — то черная, то белая. Вот сейчас черная». Через полгода снова встречаются. Первый говорит: «Знаю, что дела в полоску, теперь-то какая?» Тот отвечает: «Черная». Первый уточняет: «Так в тот же раз была черная». Приятель отвечает: «Да нет, оказывается, то была белая».

Добавим, что этот анекдот Путин рассказал, начиная ответ на вопрос о выходе РФ из кризиса, в частности, комментируя свои же слова 2014 года о том, что Россия выйдет из кризисной ситуации за два года.