Гавана, 17 декабря, 2015, 12:15 — ИА Регнум. 17 декабря Национальный институт водных ресурсов (INRH) Кубы сообщил, что засуха затрагивает более миллиона человек. Текущая засуха — самая тяжелая за последние 115 лет, сообщает TeleSur со ссылкой на исследование Национального климатического центра Кубы.

gismeteo.ru Засуха

Объем водоемов, предназначенных для поставки воды в населенные пункты, 58%. Самое тяжёлое положение — в провинции Саньтяго-де-Куба, расположенной в восточной части страны. Сильно пострадало производство риса: вместо 252 тыс. тонн риса, которые планировали собрать в этом году, будет собрано лишь 165 тыс. тонн.

Главный специалист института сообщил, что дожди, прошедшие в последние четыре месяца, улучшили ситуацию, но этого недостаточно, и необходимо принять меры.

В сентябре этого года ИА REGNUM писало, что восточная часть острова Куба переживает длительный период засухи, в связи с чем, республика, в первую очередь, нуждается в технике и оборудовании, способствующих формированию искусственных осадков. Российская сторона согласилась предоставить Кубе специальный самолет, используемый Росгидрометом для гидрометеорологического мониторинга и регулирования осадков.