Москва, 17 декабря, 2015, 12:03 — ИА Регнум. Роспуск НАТО способствовал бы обеспечению безопасности на европейском континенте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин в ходе встречи с делегацией парламента Сербии.

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«У меня особенное отношение к этой организации, которую я считаю раковой опухолью всего европейского континента», — отметил Нарышкин.

«Было бы лучше, чтобы эта организация была распущена. Это можно было бы сделать в несколько этапов: прежде всего, исключить из организации США, после этого можно было бы безболезненно распустить организацию в целом», — считает спикер Госдумы.

«Это послужило бы таким хорошим шагом на пути повышения безопасности и стабильности на европейском континенте», — заявил Нарышкин.