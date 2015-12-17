Москва, 17 декабря, 2015, 12:06 — ИА Регнум. Опубликован тизер драмы Алексея Мизгирева «Дуэлянт» — истории «заговоренного от пули» отставного офицера IXX века Яковлева. Ролик появился на YouTube 16 декабря. Фильм выйдет в российский прокат осенью 2016 года, производством картины занимается Кинокомпания «Нон-Стоп Продакшн».

Цитата из х/ф «Дуэлянт». Реж. Алексей Мизгирёв. 2016. Россия «Дуэлянт» (Россия, 2016)

В центре сюжета драмы профессиональный дуэлянт, который зарабатывает на жизнь, участвуя в поединках за других людей. Как сообщили в «Нон-Стоп Продакшн», картина соберёт в себе элементы мистики, мелодрамы, приключения, а главный герой фильма во многом наследует традиции романтического героя, созданного русской литературой.

Съёмки фильма начались в августе нынешнего года. По задумке создателей, Санкт-Петербург в картине будет максимально приближен к обличью IXX века и показан как европейская столица, мультикультурное и многоязычное пространство. События «Дуэлянта» также разворачиваются на Крайнем севере России, родине алеутов, таинственный мир которых будет показан в фильме.

Продюсерами картины стали Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Главные роли исполняют российские и европейские актеры — Петр Федоров, Владимир Машков, Александр Яценко,Сергей Гармаш и другие.

Читайте также: Опубликован трейлер «Викингов» от «Первого канала»