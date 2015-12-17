Пекин, 17 декабря, 2015, 11:49 — ИА Регнум. На одной из парковок Пекина был замечен внедорожник компакт-класса Fengdu MX5 от автопроизводителя Dongfeng. Автомобиль еще не был представлен публике официально. Продажи нового китайского кроссовера начнутся в начале следующего года.

Fengdu MX5

Китайские дизайнеры взяли за основу дизайн экстерьера предыдущей версии Toyota RAV4 и доработали его, сделав автомобиль внешне более агрессивным. Судя по фотографиям, попавшим в сеть, дизайн интерьера кроссовера заимствован у японских автопроизводителей. Замеченный автомобиль оснащен трехспицевым рулевым колесом с многофункциональными клавишами и огромным дисплеем на центральной консоли салона, пишет «Синьлан цичэ».

По заявлениям представителей автопроизводителя, кроссовер будет продаваться с автоматической и ручной коробками переключения передач. Fengdu MX5 будет оснащен бензиновым двигателем, объемом 2 литра. Стоимость новинки составит около 100 тыс. юаней.