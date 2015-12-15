Москва, 17 декабря, 2015, 10:31 — ИА Регнум. 16 декабря в Москве в кинотеатре «Формула кино Горизонт» прошла церемония награждения российской национальной премией в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Премия введена с 2000 года и ежегодно вручается в девяти номинациях. По традиции, на соискание выдвигаются фильмы на языках народов России.

Цитата из а/ф «Чечен». реж. Беата Бубенец. 2015. Украина Военный из Чечни Руслан

Лучшим неигровым кинофильмом 2015 года были признаны «Коктебельские камешки» режиссёра Андрея Осипова — фильм о городе, который в разные годы посещали и прославили знаменитые русские деятели культуры.

Лучшим арт-фильмом стала картина «Чечен» Беаты Бубенца, рассказывающая о событиях на Майдане. Главный герой фильма — чеченец Руслан, воюющий против российской власти.

Получасовой фильм «Аэропорт Донецк» Андрея Ерастова, где собраны комментарии о конфликте на Украине с обеих сторон, получил приз как Лучший неигровой короткометражный телевизионный фильм.

Премию за «Лучший документальный сериал» присудили шестисерийному фильму Андрея Лошака «Путешествие из Петербурга в Москву: особый путь». Съёмочная группа прокатилась по трассе М10 «Россия» с целью посмотреть, насколько богато и свободно живут люди.

Премию «Лавровая ветвь» за вклад в кинолетопись получила Галина Михайловна Шергова — журналист, публицист, фронтовик Великой Отечественной Войны. Шергова создала более 150 документальных теле — и кинофильмов и стала родоначальником телевизионной летописи. Она также является автором и художественным руководителем телеэпопей «Наша биография», «Стратегия победы» и других.

По традиции, награждение лауреатов премии «Лавровая ветвь» было приурочено к закрытию кинофестиваля «Артдокфест», проходившему в Москве и Санкт-Петербурге с 8 по 16 декабря. Итоги фестиваля были озвучены на церемонии.

Гран-при «Артдокфеста» получил фильм «Крокодил Геннадий», снятый американским режиссером Стивом Хувером на Украине. В центре сюжета — яркая фигура скандально известного в России пастора альтернативной «Церкви добрых перемен» Геннадия Мохненко, открывшего в Мариуполе приют для бездомных и «проблемных» детей и подростков.

Лучшим полнометражным фильмом стала уже названная выше картина «Чечен». Специальный приз жюри получил фильм «Саламанка» Руслана Федотова и Александры Кулак. Специального диплома жюри была удостоена картина «Самовыдвиженка» Юлии Киселевой.

В конкурсе «Артдоксеть» победил фильм Алексея Навального «Чайка», обличающий бизнес семьи генпрокурора Юрия Чайки. Фильм выложен в свободный доступ в Интернете и вызвал интерес зрителей, однако ни самого Чайку, ни российское руководство картина не заинтересовала.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, генпрокурор назвал информацию, представленную в фильме безосновательной, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту ИА REGNUM подчеркнул, что речь в «расследовании» о самом Юрии Чайке не идёт.

Справка ИА REGNUM :

Открытый фестиваль документальных фильмов «Артдокфест» проводится в Москве уже девять лет. Ежегодно его посещает около 20 000 человек. В программе 2015 года приняли участие 145 фильмов из 19 стран, в числе которых Австрия, Швеция, США, Германия, Польшя, Израиля и другие.

Президент Фестиваля — режиссер и продюсер Виталий Манский. Позиция фестиваля «Артдокфест» и фильмы, отбираемые к показу, не поддерживаются Министерством культуры России. Отказ в госпомощи проекту озвучил в ноябре 2014 года глава Минкульта Владимир Мединский, объяснив это тем, что Виталий Манский «не имеет права просить денег у государства, с позицией которого не согласен».

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