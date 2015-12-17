Минск, 17 декабря, 2015, 09:14 — ИА Регнум. Для вхождения в «общеевропейский дом» очередные «самостийщики» не брезгуют ничем, вплоть до прямых фальсификаций истории. Конструируя якобы общую с европейцами идентичность, белорусам в очередной раз, не сообразуясь ни с чем, пытаются рассказать, как плохо было жить в одном доме с русскими. При этом белорусы получают от самих же европейцев прямые обвинения в воровстве чужого прошлого.

povtoriashki.by Книги

В статье автор вспоминает нашу общую, так успешно забытую современными белорусскими идеологами историю. И размышляет над тем, к чему может привести отказ от своего прошлого.

Читайте подробнее: Белая Русь: неизвестная война