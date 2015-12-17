Вашингтон, 17 декабря, 2015, 08:52 — ИА Регнум. Уровень пропаганды террористической группировки «Исламское государство» и профессионализм, с которым она выполнена, беспрецедентен для исламского терроризма, но коалиция во главе с США не спешит ничего с этим делать, сообщает Washington Times.

rgsu.net Дарц

Как отмечает издание, качество пропагандистской информации террористической группировки «Исламское государство» может вызвать зависть у многих представителей западных СМИ. Так, основной пропагандистский журнал группировки «Дабик», который уже насчитывает 12 номеров, теперь можно прочитать онлайн на нескольких языках, в том числе на арабском, английском, русском, французском и турецком, а уровнем своего оформления он может поспорить со многими печатными изданиями США.

Понимая важность визуальной подачи информации для современного человека, ИГИЛ также активно прибегает к видеопродукции, которая отличается высоким качеством исполнения, включает в себя различные спецэффекты, анимацию и многое другое.

И такие видео, без сомнения, предназначены для международной аудитории. В декабре появилось первое видео на китайском языке, призывающее мусульман «пробудиться» от столетия унижения.

Неясно, где конкретно проходил монтаж этих материалов. По словам источников внутри разведывательных структур, делать окончательный монтаж и загружать их в интернет сторонники группировки могли где угодно.

Тем не менее, есть основания полагать, что такие материалы были произведены на территории, удерживаемой террористической группировкой «Исламское государство» либо в Ираке, Сирии, или в одной из «провинций» нового халифата в Ливии, Египте, Йемене, Алжире, Афганистане, Нигерии, на Северном Кавказе и в других местах. По данным экспертов, на территории «халифата Исламского государства» существует 35 центров, где производятся пропагандистские материалы.

Также в конце ноября Washington Post опубликовал свое собственное расследование, проведенное по итогам общения с дезертирами и членами группировки, которые детально рассказали о том, как они либо участвовали в работе машины пропаганды ИГИЛ, либо попали под её воздействие.

По их словам, в одном из контролируемых ИГИЛ анклавов близ города Алеппо на севере Сирии находился один из таких пропагандистских центров. В нем находилось самое современное оборудование, был беспроводной доступ через турецкого интернет-провайдера. В издании полагают, что центр служил дополнительной редакцией для журнала «Дакиб» и исламистского телеканала «Аль-Фуркан».

Тем не менее, несмотря на то, что разведке США удалось установить местонахождение центров, где создается пропагандистские материалы, командование коалиции против ИГИЛ не спешит наносить по ним удары. И не только из опасений, что такие удары приведут к жертвам среди местного населения, но и из стремления продолжать изучать их.

Так, в Пентагоне отказались прокомментировать информацию издания Washington Post, не ответили там и на вопрос журналистов, собирается ли командование коалиции наносить удары по этому медийному центру. Кроме этого, военные не смогли назвать ни одного конкретного случая, когда бы целью ударов становились центры производства пропагандистских материалов.

Как сообщили газете The Times анонимные источники, в администрации Обамы идут ожесточенные споры по поводу того, нужно ли наносить удары по медийным центрам террористической группировки «Исламское государство», поскольку, если оставить их функционировать, их можно будет и дальше изучать.