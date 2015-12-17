Рим, 17 декабря, 2015, 08:31 — ИА Регнум. Комиссия ЕС, Европейский парламент и государства-члены ЕС 17 декабря 2015 года одобрили реформу в области информации, на выработку которой понадобились три года работы. Официально новые правила будут опубликованы в начале 2016 года, вступят они в силу лишь с 2017 года. Единые правила по обработке и хранению персональных данных должны будут принять все страны — члены ЕС, заставляя компании, работающие за пределами Европы, также адаптироваться к европейским нормам.

womanknows.org Ребенок у комипьютера

Одним из самых обсуждаемых пунктов является минимальный возраст доступа к социальным сетям Facebook, Twitter и Instagram, подросткам потребуется предварительное согласие родителей. Брюссель оставил возможность каждому государству самому решать возраст ребенка, которому потребуется разрешение родителей. В рекомендациях указан порог в 16 лет, но можно снизить возраст и до 13 лет.

Новые правила позволят также требовать у предприятий удалить любую информацию в их распоряжении по профилю, который был удален, или сделать запрос по прекращению сбора данных со стороны маркетинговых компаний.

После долгого перетягивания каната между парламентом ЕС и Советом, Европейская комиссия ввела обязательную должность сотрудника по защите информационных данных (data protection officer) на предприятиях. Те, кто нарушит новые правила по хранению информации, рискует заплатить штрафы, которые могут достигать 4% от годового оборота.

Вице-президент по созданию общеевропейского цифрового рынка Андрус Ансип определил новые правила в качестве решительного шага для «снятия барьеров и открытия возможностей для цифрового будущего Европы, которое может быть основано только на доверии».