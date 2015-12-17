Ярославль, 17 декабря, 2015, 11:07 — ИА Регнум. Историко-культурному комплексу «Вятское» в Ярославской области официально присвоено имя бывшего директора Елены Анкудиновой. Она возглавляла его с 2010 по 2012 год.

Фото с сайта Историко-культурного комплекса «Вятское» Елена Анкудинова

Елена Анкудинова умерла 27 ноября 2015 года. Сразу после ее смерти основатель комплекса Олег Жаров заявил, что имя известного деятеля культуры будет увековечено в названии ИКК «Вятское». Работа Анкудиновой в Вятском была отмечена высшей российской премией. За вклад в развитие традиционных культурных и исторических ценностей она получила Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства за 2011 год (вместе с Олегом Жаровым и Николаем Мухиным).

«Елена Анкудинова внесла неоценимый вклад в развитие и становление нашего историко-культурного комплекса. В течение всех лет существования нашего музейного комплекса Елена Анкудинова сопровождала его деятельность профессиональными консультациями, добрым советом и дружеской поддержкой. Работая вместе, мы расширяли культурное пространство. Благодаря работе Елены Андреевны «Вятское» приобрело всероссийскую известность в музейной сфере. Наше, как оказалось последнее сотрудничество, принесло комплексу громкую победу — награждение Гран-при Международного Фестиваля «Интермузей-2015», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в историко-культурном комплексе «Вятское».

С 2001 года Елена Анкудинова работала директором Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Под ее руководством музей завоевал гран-при Международного фестиваля «Интермузей» в 2006 году. Широкую известность приобрел ежегодный международный фестиваль «Преображение». Елена Анкудинова трудилась до последних дней своей жизни: готовила новые музейные экспозиции, разрабатывала концепцию одного из частных музеев.

Анкудинова была не только организатором музейного дела, но и признанным специалистом по ярославской церковной архитектуре. Немалый вклад она внесла в создание книжной серии «Библиотека ярославской семьи», завоевавшей ряд наград общероссийского уровня. В 2014 году в рамках серии вышла ее книга «Храмы и монастыри Ярославля».