Вильнюс, 16 декабря, 2015, 23:03 — ИА Регнум. Премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс, отвечая на вопрос лидера оппозиции Андрюса Кубилюса, подтвердил, что правительство не намерено принимать никакие специальные технические или правовые меры, чтобы предотвратить поставку электроэнергии со строящейся БелАЭС, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 декабря, в партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы.

anews.com Указатель на Белорусскую АЭС

«Возможности полностью контролировать физические потоки передачи электроэнергии между Литвой и Белоруссией появятся, только если страны Прибалтики отделятся от системы IPS/UPS. Поэтому односторонне ограничение импорта электроэнергии из Белоруссии не предотвратит возможности для электроэнергии из Белоруссии попасть на рынок Литвы», — указал глава правительства в своем ответе.

Этот официальный ответ полностью противоположен установке, которую премьер высказал в Сейме 12 ноября этого года, отмечают консерваторы. Тогда он утверждал, что «никаких контактов с Белоруссией по этому вопросу у нас не было. Объект строится с нарушениями международных обязательств. Мы не собираемся приспосабливать никакую инфраструктуру для этой электростанции, и мы не собираемся покупать электроэнергию у этой электростанции».

По мнению лидера оппозиции Кубилюса, такой «кувырок мысли» премьера может означать, что Белоруссии обещана возможность отправлять произведенную на БелАЭС электроэнергию на литовский рынок и в условиях рынка пользоваться мощностями Круонисской гидроакуммуляционной электростанции.

«Мы видим, что после строительства Островецкой АЭС будет полностью разрушен наш электрорынок, а наша энергетическая инфраструктура, включая Круонисскую гидроакуммуляционную электростанцию и новые поостренные соединения, будет служить управляемой Россией энергетической системе BRELL. Вопрос слишком серьезный, чтобы оставлять правительство в спокойствии и верить, что ничего нельзя сделать. Мы знаем как минимум несколько технических решений, которые ограничили бы неуправляемые потоки электроэнергии из Островца и осложнили бы возможности работы электростанции. А бессильную позицию правительства мы оцениваем только как выполнение тайных соглашений с Белоруссией», — утверждает член Сейма.

Правительство Белоруссии объявляет, что первый блок строящейся АЭС строится с опережением графика и должен подключиться в сеть не позже конца 2018 года. Между тем правительство Литвы надеется, что государства Прибалтики смогут рассинхронизироваться с российской системы в европейскую IPS/UPS только примерно в 2025 году. Но и эти планы все лишь теоретические, так как правительство Буткявичюса не смогло договориться с Польшей, и из списка проектов общего интереса, финансируемых на европейские деньги, была вычеркнута вторая линия электропередачи с Польшей, без которой десинхронизироваться от российской энергетической системы нет возможностей, подчеркивают консерваторы.

Напомним, в Литве разгорелся скандал вокруг информации ИА REGNUM о том, что Литва одобрила ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) Белорусской АЭС в Островце согласно нормам Конвенции Эспоо. Литовская сторона как на уровне МИД, так и правящих социал-демократов, категорически отрицает, что Литва согласилась с ОВОС. «Я не ожидал, что вы пользуетесь этим порталом. Если внимательно читать, что распространяет REGNUM, то, я думаю, это один из самых сильных распространителей кремлёвской пропаганды», — сказал Буткявичюс в Сейме Литвы, отвечая на вопрос Кубилюса о БелАЭС. Он также отрицал, что Литва в будущем намерена закупать электроэнергию с БелАЭС.

После скандала глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 11 ноября отбыл с визитом в Минск, а глава Министерства защиты окружающей среды Кястутис Трячокас вечером этого же дня, обвиняя ИА REGNUM «в дезинформации» и «хорошо продуманном» выпаде, признал, что «мы готовы конструктивно решать этот вопрос, поэтому подготовили и представили Белоруссии проект двустороннего договора по исполнению Конвенции Эспоо».

При этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс официально подтвердил, что белорусские эксперты приглашены в декабре в Вильнюс для проведения консультаций по строительству БелАЭС. «Министры договорились, что вопросы выполнения конвенции Эспо далее будут рассмотрены на двусторонней встрече экспертов, которая состоится в декабре в Вильнюсе», — по итогам встречи глав МИД Литвы и Белоруссии в Минске, сообщила пресс-служба МИД Литвы.

Также читайте: Премьер Литвы: REGNUM — один из самых сильных пропагандистов Кремля

Белорусская АЭС может стать могильщиком Балтийской АЭС