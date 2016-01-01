Москва, 1 января, 2016, 07:07 — ИА Регнум. С 1 января 2016 года во всех правительственных документах, где была упомянута ставка рефинансирования Центрального банка, будет использоваться ключевая ставка Банка России, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законом Российской Федерации. Соответствующее постановление было подписано 10 декабря 2015 года премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Банк России

«По сути, от переименования ставки рефинансирования в ключевую ставку ничего не изменится. Это скорее можно назвать некоторым техническим исправлением, чтобы неинституциональным и неквалифицированным участникам финансового рынка в стране было проще ориентироваться при совершении каких-либо операций. Также это необходимо для оптимизации нормативной базы работы ЦБ и коммерческих банков. Но фактически никакие параметры рынка или финансовых инструментов от этого решения не меняются», — заявил ИА REGNUM ведущий аналитик MFX Broker Артем Звягильский.

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