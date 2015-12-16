Калининград, 16 декабря, 2015, 22:27 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 16 декабря, разразился громкий скандал в сфере городских пассажирских перевозок. Депутат горсовета Сергей Донских, одновременно возглавляющий депутатскую комиссию по развитию дорожно-транспортного комплекса и частное предприятие «БалтАвтоЛайн», обратился к Владимиру Путину, пригрозив «приостановкой транспорта», тем самым создав масштабный транспортный коллапс в областном центре.

gorsovetklgd.ru Депутат-перевозчик Донских (сидит) на комиссии по развитию дорожно-транспортного комплекса Калининграда

Депутат жалуется президенту на то, что администрацию Калининграда «не устраивают частные перевозчики», оперируя в тексте словами «травля», «коррупция» и «кормушка». (Полный текст депутатского обращения к главе государства корреспонденту ИА REGNUM получить сегодня не удалось, равно как и связаться с Донских).

В свою очередь глава Калининграда Александр Ярошук озвучил позицию городской власти по поводу конфликтной ситуации.

«Я буду ставить вопрос о конфликте интересов председателя депутатской комиссии по развитию дорожно-транспортного комплекса Сергея Донских, который возглавляет одно из частных предприятий-перевозчиков, и противодействует тем переменам в сфере пассажирских перевозок, которые мы обещали горожанам», — заявил мэр.

«Да, они (перемены) затрагивают интересы перевозчиков, но я, как глава города не должен спасать бизнес отдельного частного перевозчика. Моя задача — обеспечить качественные пассажирские перевозки по городским маршрутам, — продолжил Ярошук. — Я ставлю в приоритет общественный транспорт и интересы калининградцев. Мы готовы провести масштабные преобразования в системе общественного транспорта, ввести новую маршрутную сеть, обновить подвижной состав».

«Мы долгие годы обещали калининградцам провести эти преобразования и исполнили все публичные процедуры, как того требует закон. Мы готовы провести в 2016 году аукцион на обслуживание маршрутов обновлённой маршрутной сети», — сказал градоначальник.

Александр Ярошук подчеркнул, что нынешнее состояние общественного транспорта не устраивает ни горожан, ни муниципалитет. Частные перевозчики, по его словам, за редким исключением исполняют муниципальные контракты с большим количеством нарушений. Только в 2015 году в администрацию Калининграда поступило от горожан около тысячи жалоб на несоблюдение расписания, грязные и технически неисправные автобусы, хамство водителей и кондукторов, небезопасное вождение.

В апреле 2016 года мэрия Калининграде планирует провести конкурс и отобрать подрядные организации, которые в мае-июне выйдут на маршруты. Планируется ужесточить требования к перевозчикам в части обновления подвижного состава и соблюдения расписания движения.

«Однако мы осознаем, что к апрелю, когда у нас будет конкурс, обновить свой автопарк перевозчики не успеют. В связи с этим мы приняли решение новые контракты на организацию пассажирских перевозок заключать не на пять лет, а на 18−19 месяцев. 2016−2017 годы — переходный период в течении которого у администрации будет время обкатать новую маршрутную сеть, оценить пассажиропоток и объём выручки, а у предприятий-перевозчиков — обновить свой автопарк и подготовиться к новому конкурсу, который мы отыграем в 2017 году на последующие пять-семь лет», — уточнил Ярошук.

На сегодняшний день средний срок службы автобусов в Калининграде — 17 лет. Почти половину автопарка (45%), который обслуживает городские маршруты — автобусы 20-ти лет и старше. Мэр отметил, что муниципалитет намерен планомерно обновлять подвижной состав МКП «Калининград-ГорТранс», и таким образом усиливать позиции муниципального предприятия на рынке пассажирских перевозок.

От частных перевозчиков, которые и дальше намерены работать на городских маршрутах, также будут требовать кардинального обновления автопарка.

Глава Калининграда отметил, что предстоящий конкурс по выбору подрядных организаций, которые повезут калининградцев по маршрутам городского общественного транспорта, будет открытым, участвовать в нем могут перевозчики из любого города России.