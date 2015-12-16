Кишинёв, 16 декабря, 2015, 22:06 — ИА Регнум. Президент Молдавии Николай Тимофти провел 16 декабря консультации с парламентскими фракциями либерал-демократов, демократов и либералов относительно назначения кандидата на должность премьер-министра. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по итогам встречи Тимофти заявил, что политические лидеры пока не договорились о создании коалиции. «Договорились, чтобы они еще подумали день-два, послезавтра снова встретимся», — добавил президент.

totul.md Владимир Плахотнюк

По словам лидера либерал-демократов Валерия Стрельца, Тимофти фактически выдвинул трем партиям ультиматум: если до пятницы они не договорятся о кандидатуре премьера, он сам определит и назначит кандидата.

Лидер демократов Мариан Лупу заявил, что Демпартия настаивает на том, чтобы именно она выдвигала кандидата в премьеры, однако либерал-демократы с этим не согласны (кандидата в премьеры по традиции выдвигает партия с наибольшим числом мандатов в парламенте; в настоящее время у демократов и либерал-демократов по 19 депутатов, при этом лидер либерал-демократов Владимир Филат находится под арестом и в работе парламента не участвует — прим. ИА REGNUM).

«Сегодня мы не очень-то договорились», — признался лидер либералов Михай Гимпу, выразив надежду, что консенсус все же будет найден, поскольку в противном случае страну ждут досрочные парламентские выборы. «Для нас это будет «ля финита», — добавил Гимпу.

До начала переговоров пресс-служба президентуры распространила заявление Тимофти о том, что на него оказывается давление со стороны Демпартии с тем, чтобы он назначил их кандидата в премьеры. По его словам, речь идет о назначении на эту должность бывшего первого заместителя председателя Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.

«Тимофти в полной мере осознает, что порочащие его заявления, появившиеся в прессе в последнее время, а также пикетирование резиденций президента являются признаками оказываемого на главу государства давления, посягательства на его конституционное право назначать кандидата на должность премьер-министра», — заявили в пресс-службе Тимофти.

«Президент призывает парламентские партии оставаться в конституционных рамках и мобилизоваться в целях создания парламентского большинства, чтобы содействовать формированию в ближайшее время функционального проевропейского правительства. Николай Тимофти также обращается с призывом отказаться от политических игр, не являющихся решением в сложной ситуации, в которой в настоящее время находится Республика Молдова», — добавили в президентской пресс-службе.

В свою очередь почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков заявил кишиневскому изданию NewsMaker, что демократы предложили президенту список из четырех кандидатур на пост премьер-министра. Среди них бизнесмен Владимир Плахотнюк, лидер демократов Мариан Лупу, спикер парламента Андриан Канду, а также лидер Народной европейской партии Молдавии, экс-премьер Юрий Лянкэ.

Сам Юрий Лянкэ позже опроверг информацию, что является кандидатом в премьеры от Демократической партии. А лидер оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе сказал, что, по его информации, Плахотнюк шантажирует Тимофти уголовными делами, которые заведены за членов семьи президента, в частности его сыновей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее олигарх Владимир Плахотнюк сложил парламентский мандат, а в октябре покинул Демпартию. Отметим также, что правительство Молдавии во главе с либерал-демократом Валерием Стрельцом было отправлено в отставку 29 октября в результате вынесения вотума недоверия в парламенте.