Москва, 16 декабря, 2015, 22:03 — ИА Регнум. В связи с конфликтом главы МВД Украины Арсена Авакова и главы Одесской области Михаила Саакашвили, лиц, близких к президенту Петру Порошенко, который не смог их успокоить и примирить, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригласил участников скандала в Москву для обсуждения раздела Украины еще на две части. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря сообщили в пресс-службе партии. Помимо Новороссии, возможен вариант, когда южная Украина будет жить под руководством Саакашвили, а северная — Авакова, считают в ЛДПР.

Вилка и нож

«Два г-на, приехав в Москву, могут решить, где будет проходить граница этих двух новых территориальных образований. Судя по всему, ситуация созрела. Пора разделить Украину раз и навсегда», — отмечается в сообщении пресс-службы партии.

Южную часть Украины предлагается назвать Новая Грузия, а северную часть Украины — Новая Армения, Аваков и Саакашвили могут стать президентами, не исключили в ЛДПР. «Южные ребята разделят Украину окончательно», — уверены в партии.

Глава украинского МВД Аваков выложил в интернет скандальное видео с заседания, где он на глазах растерянного Порошенко бросает стаканом в губернатора Саакашвили.