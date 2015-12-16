Копенгаген, 16 декабря, 2015, 21:48 — ИА Регнум.



Гандбол

Польша — Россия 21:20 (11:9)

Обидно уступать один мяч после того, как после неудачного первого тайма вроде бы наладили игру, вышли вперёд, оставалось чуть-чуть. Но, во-первых, командной игры толком так и не получилось, а ошибки из-за нервозности у россиянок просто не оставили полячкам шанса отдать такой нужный матч. Но всё же решающим фактором следует признать удачную игру польских вратарей.

Теперь Россия поборется за невысокие места, а путёвку на олимпийский отборочный турнир Россия завоевала ещё в 1/8 финала.