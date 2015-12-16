Москва, 16 декабря, 2015, 21:26 — ИА Регнум. Власти Москвы не планируют выделять дополнительные участки для завершения строительства проблемных объектов компании «СУ-155». Об этом 16 декабря заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Кирпичи

Тимофеев напомнил, что вопрос о представлении санатору дополнительных земельных участков для завершения проектов «СУ-155» поднимался ранее, но в правительстве города пришли к выводу, что площадок, которые уже выделены под эти объекты, достаточно. По чловам чиновника, для переговоров по конкретным площадкам и завершения строительства объектов «СУ-155» необходимо, чтобы была назначена официально компания-санатор, которая займется финансовым оздоровлением строительного холдинга. Напомним, ранее в столичном стройкомплексе отмечали, что эти функции возьмет на себя госбанк-санатор «Российский капитал», помогать ему в этом будет группа «БИН».

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в стройкомплексе города, на территории Москвы находится шесть проблемных объектов строительной компании «СУ-155». Строительство жилья в Москве компания вела через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), в столице насчитывается 2 тысячи пайщиков, уточнил Тимофеев. В настоящее время содействие в решении жилищного вопроса им оказывает город, добавил он.