Ханты-Мансийск, 16 декабря, 2015, 21:07 — ИА Регнум. В городе Радужном (ХМАО) совершено нападение на федерального судью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

Нож

Вчера, 15 декабря, около 18 часов неустановленный пока гражданин напал на судью Радужнинского городского суда 40-летнюю Гульжихан Гаитову в подъезде её дома и нанёс ей несколько ударов колюще-режущим предметом в область спины и шеи, после чего скрылся.

На место происшествия незамедлительно выехало руководство следственного отдела, следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СКР, также сотрудников УМВД по округу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие).

По предварительным данным, мотивом совершения преступления стала профессиональная деятельность судьи. Она занимается гражданскими и административными делами в отношении мигрантов. Составлен фоторобот подозреваемого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области 27-летнего жителя Чувашии будут судить за вооружённое нападение на судью и его супругу. Как сообщили в СК РФ, в октябре 2014 года нетрезвый обвиняемый шел по проезжей части автодороги в городе Лысково. Во встречном направлении на личном автомобиле двигался федеральный судья Лысковского районного суда и его супруга.

По версии следствия, обвиняемый из хулиганских побуждений решил спровоцировать ссору бросил в сторону движущегося автомобиля арбуз. После этого он достал пневматический пистолет и направил его в сторону супругов. Все свои действия обвиняемый сопровождал грубой нецензурной бранью.

Выйдя из машины, судья предъявил мужчине служебное удостоверение и попытался обезоружить его, применив боевой прием. Правонарушитель продолжал удерживать пистолет в руке, угрожать супругам, матерясь и оскорбляя их. Переместившись на встречную полосу проезжей части, обвиняемый столкнулся с проезжающим мимо автомобилем, который получил повреждение бокового зеркала.

В это время супруга судьи пыталась выбить оружие из рук нарушителя, но тот поднял выпавший пистолет и скрылся с места происшествия, угрожая супругам и оскорбляя их.

После задержания мужчине было предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка и с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка). Вину в содеянном обвиняемый признал частично. Ранее мужчина был неоднократно судим.