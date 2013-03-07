Красногорск, 16 декабря, 2015, 22:02 — ИА Регнум. 16 декабря на территории Истринского лесничества срубили главную елку страны. Начало путешествия Кремлевской ели к Соборной площади столицы сопровождалось народными гуляниями, выступлениями музыкантов и ярмаркой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срубленная кремлевская елка

Выбором главной ели занималась специальная федеральная комиссия: ель из Истринского лесничества заприметили еще летом. Помимо природной красоты дерева и правильной пирамидальной формы, кандидатку на главное новогоднее украшение страны также отличало удобное для транспортировки местоположение с близким подъездом. Возраст дерева составляет порядка 120 лет, высота — 30 метров, а диаметр ствола — 0,8 метра. Размах нижних ветвей ели достигает 12 метров.

На месте была развернута полевая кухня и работала небольшая новогодняя ярмарка, были организованы игры для детей, приглашен Дед Мороз и Снегурочка. Перед началом рубки в лесничество прибыл губернатор области Андрей Воробьев и дал старт мероприятию. Уже срубленное дерево освятил священник.

В течение 17 декабря ель будут готовить к перевозке в столицу: связывать ветви, чтобы они не повредились по дороге. 18 декабря новогоднее дерево автопоездом доставят в Москву.