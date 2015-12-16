Ижевск, 16 декабря, 2015, 19:37 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Соловьев добровольно сложил полномочия секретаря регионального отделения «Единой России». Об этом он сообщил перед началом первого этапа очередной конференции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии.

v-kurse.ru Александр Соловьев

«Партийная работа, как и любая другая, требует полной самоотдачи, постоянного внимания ко всем текущим делам и вопросам. Честно скажу, что в последнее время, решая в ежедневном режиме задачи по развитию Удмуртии, находить время на партийную работу мне становилось все тяжелее», — пояснил Соловьев.

«Поэтому тщательно все взвесив, я принял для себя решение — добровольно сложить полномочия секретаря регионального отделения. При этом, коллеги, я никуда не ухожу. Как ваш соратник и член партии, я буду также работать рядом с вами — в одной «упряжке», — заверил глава Удмуртии.

Согласно решению Президиума генерального совета партии исполняющим обязанности секретаря регионального отделения назначен председатель Государственного совета Удмуртии Владимир Невоструев.