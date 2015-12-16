Киев, 16 декабря, 2015, 19:21 — ИА Регнум.



stevepb Травма

Стоимость активов «Нафтогаза», оставшихся в Крыму после смены его юрисдикции превышает 15 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза»В компании отметили, что после смены юрисдикции Крыма, «Нафтогаз» потерял значительную часть активов «Черноморнефтегаза». Общая стоимость активов превышает 15 миллиардов гривен (около 600 миллионов долларов).«По данным, подтвержденными международными аудиторами, убыток «Нафтогаза» от прекращенной деятельности в Крыму только за 2014 год составил 13,8 миллиардов гривен. Кроме того, подтвержденная аудиторами стоимость утраченных активов в Крыму составляет 15,7 миллиардов гривен» — сказано в сообщенииСреди потерянных активов — 15 месторождений нефти и газа, Глебовское подземное хранилище газа, свыше 1200 километров газопроводов, 4 плавучие буровые установки и 43 газораспределительных станции. «Нафтогаз» пообещал добиваться возврата потерянных активов через суд.Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о планах Украины через международный арбитраж добиться возврата Киеву Одесского и Безымянного месторождений. А премьер-министр Украины Арсений Яценюк обещал добиться через суд возмещения Россией триллион долларов за потерю Крыма и Донбасса.