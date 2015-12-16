Ереван, 16 декабря, 2015, 19:12 — ИА Регнум. Турция не смогла доказать факт нарушения своего воздушного пространства. Об этом заявил 16 декабря министр национальной обороны Греции Панайотис Камменос на совместном брифинге с министром обороны Армении Сейраном Оганяном в Ереване. «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что инцидент произошел в воздушном пространстве Сирии», — заявил греческий министр, имея ввиду поражение российского бомбардировщика Су-24 турецкими ВВС.

Пресс-служба МО Армении Министр обороны Греции (в центре) и министр обороны Армении (справа)

Он также напомнил, что пилот сбитого Турцией российского бомбардировщика Су-24 в нарушение женевских договоренностей и международного права был убит. «Это военное преступление, осуществленное теми, кто не уважает международное право», — подчеркнул Камменос. Греческий министр отметир, что Анкара периодически провоцирует Афины, нарушая воздушные и морские границы Греции, и содействует «Исламскому государству» (арабское название ДАИШ, запрещена в России).

По его слловам, очевидно, что в Турции осуществляется незаконная торговля и перемещение нефти, оружия, наркотиков, людей. Все деньги, полученные незаконным путем, идут на содействие терроризму. «Если Турция хочет соответствовать международным нормам, она должна прекратить подобные действия», — отметил он.

В свою очередь министр обороны Армении Сейран Оганян также обвинил Турцию в пособничестве «Исламскому государству». По его словам, внимание международного сообщества приковано к региону, а в регионе есть государство в лице Турции, которое пособничает «Исламскому государству». «Мы осуждаем это», — заявил Оганян. По его словам, подобная деятельность, затрагивающая интересы стратегического союзника Армении, идет во вред международной борьбе с терроризмом.

Отвечая на вопрос греческого журналиста о поведении Турции, Оганян отметил, что соседи должны проявлять толерантность в случае нарушений воздушных границ в ходе армейских учений и подготовок. Оганян напомнил, что Турция почти ежедневно нарушает границы Греции и даже нарушила воздушные границы Армении. «Мы отнеслись к этому с терпимостью», — отметил Оганян, посчитав, что Анкара не имела права так поступать с российским самолетом.

Министр национальной обороны Греции также напомнил, что продолжается оккупация части Кипра. «Вооруженные силы Греции отлично подготовлены, развивается сотрудничество с НАТО и Россией», — отметил министр.

В ходе сегодняшних переговоров министры обсудили основные направления сотрудничества — военное образование, миротворческая деятельность, подготовка отрядов специального назначения, военно-техническое сотрудничество. Стороны коснулись региональных проблем. Серайн Оганян проинформировал коллегу относительно ситуации вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Мы приложим максимальные усилия, чтобы наше сотрудничество динамично развивалось. Мы также достигли договоренности о наращивании темпов реализации совместных программ», — отметил по данному поводу Оганян.

В октябре с.г. официальный Ереван сообщил, что 6 и 7 октября военно-транспортные вертолеты Турции в течение нескольких минут нарушили воздушное пространство Армении. Официально Анкара объяснила инцидент плохими метеусловиями. Контроль над армяно-турецкой границей обеспечивается армянскими ВС совместно с силами Погрануправления ФСБ России.