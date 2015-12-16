Чебоксары, 16 декабря, 2015, 19:01 — ИА Регнум. 20 декабря в Чебоксарах состоится молодежный квест «Тайны святителя Гурия», посвящённый празднованию 460-летия прибытия архиепископа Казанского Гурия в Чувашию, сообщил ИА REGNUM наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье).

cheb-eparhia.ru Чебоксары и святитель Гурий. Фото с сайта Чувашской митрополии

Это первый квест, организованный Чебоксарской епархией. Организаторы отмечают, что игра построена на логике и географически охватывает историческую часть города. «Участники разгадают тайну, оставленную в XVI веке святителем Гурием», — говорят авторы проекта, заверяя, что игроков ждут увлекательные задания и интересные встречи.

Квест — это игра по станциям, где необходимо что-либо искать или разгадывать. На каждой станции участники получают очередную подсказку, чтобы выдвинуться на поиски новой.

Напомним, 18 декабря в Чебоксарах состоится торжественное открытие бронзового памятника святителю Гурию, который 460 лет назад благословил место строительства будущей крепости Чебоксары иконой Божией Матери «Владимирская». Эта икона считается покровительницей города, а святитель Гурий — духовным основателем Чебоксар. Памятник установлен на территории Свято-Троицкого мужского монастыря, сооружён на средства монастыря и пожертвований.

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