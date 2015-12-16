Екатеринбург, 16 декабря, 2015, 18:56 — ИА Регнум.



fotohomka.ru Баскетбол

Изначально предполагалось, что укрепившийся в последнее время «Бурж» сможет оказать УГМК серьёзное сопротивление. Так и получилось, но справедливости ради надо отметить, что екатеринбурженки лидировали весь матч, лишь один раз под конец первой половины позволив соперницам сравнять счёт, а намёк на нервное окончание матча так и остался намёком, так как хозяйки иоиентально превратили двухочковое преимущество в более существенное, которое не ликвидируешь за одну атаку. перед перерывом в играх Евролиги до начала января УГМК прочно обосновался во главе своей группы.

УГМК (Екатеринбург) — «Бурж» (Франция) 69:63 (19:16, 13:15, 18:14, 19:18)

Следующий матч УГМК проведёт 7 января дома с находящейся на втором месте оренбургской «Надеждой».

Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Евролиги здесь.