Калининград, 16 декабря, 2015, 18:54 — ИА Регнум. На острове Октябрьский в Калининграде значительно возросла интенсивность работ по возведению стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом можно судить по итогам инспекции стройплощадки советником губернатора Калининградской области Павлом Саркисовым.

gov39.ru Стройплощадка на месте будущей арены к Чм-2018 в Калининграде

В ходе рабочего выезда стало известно, что в основание стадиона к ЧМ-2018 забито порядка 5 тыс. свай. На площадке работает два десятка сваебойных установок, доставленных из разных регионов России.

«Сейчас закладывается фундамент для начала монтажа в феврале-марте стальных конструкций. Это очень важный момент. Кроме того, начались работы по подсыпке межсвайного пространства для создания ростверков и бетонирования первой фундаментной плиты, — сообщил Саркисов. — Есть технологический запас свай. Калининградские заводы поставляют 35−40% от общего объема. Сложилась оптимальная производственная цепочка. Темпы строительства будут только наращиваться».

Как отметил Саркисов, с генеральным подрядчиком идут конструктивные переговоры по вопросу изготовления сидений. «Для стадиона это один из важнейших элементов. Сидения должны быть высокого качества, удобные, с долгим сроком службы. Мы обсуждаем размещение части заказов на наших заводах. И находим понимание по всем вопросам», — подчеркнул советник губернатора.

Также Саркисов проинспектировал стройплощадку подстанции «Береговая», где в ближайшее время начнется бетонирование фундаментной плиты: «Через объект инженерного обеспечения в начале 2017 года начнется формирование раздачи энергии для пуско-наладочных работ по стадиону, своевременного пробного запуска оборудования арены. Потому что «тренировка» должна осуществляться от постоянных источников, что позволит выявить дефекты и быть надежным элементом в электроснабжении».

Как отметил Саркисов, мощности подстанции обеспечат застройку для инвесторов в комфортных условиях. В пешей доступности можно будет получить необходимое количество электроэнергии для строительства деловых и социальных объектов.

Важным элементом улично-дорожной сети будущего микрорайона являются съезды со Второй эстакады к спортивной арене. В данный момент подрядчики уже приступили к их благоустройству — устанавливается освещение, укладываются тротуары. Вдоль съездов взамен вырубленных высажено более сотни деревьев.

Во время чемпионата мира по футболу съезды возле пересечения улицы генерала Павлова и набережной Ветеранов возьмут на себя нагрузку по доставке зрителей и футбольных команд с южной стороны стадиона. С возведением Восточной эстакады и дублера Московского проспекта — улицы Магистральной на острове Октябрьском — появится возможность миновать заторы в районе ул. Литовский вал.

Одновременно со строительными работами идет берегоукрепление острова трубошпунтом. Выполнены работы по консолидации грунтов, проведен вертикальный дренаж прибрежной зоны. В местах погружения шпунта устанавливаются анкерные тяги. В настоящий момент погружено 500 шпунтин. Еще такое же количество паромом до конца года в балтийский порт придет из Санкт-Петербурга. В начале следующего года подрядчик должен приступить к благоустройству территории — работам по бетонированию и креплению декоративных панелей.

«На острове Октябрьский выполняется комплекс работ сразу несколькими подрядными организациями. Ежедневно оперативный штаб областного правительства выезжает на объекты, координирует подрядчиков. В штаб под руководством вице-премьера Александра Рольбинова входят представители министерства строительства, заказчика-застройщика, дирекции по подготовке к чемпионату и служб безопасности, — сказал Саркисов. — Мы разработали регламент, по которому оперативно решаем возникающие проблемы».