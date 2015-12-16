Мурманск, 16 декабря, 2015, 18:21 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области ответила на оценки Михаилом Ходорковским жителей города Мурманска и Мурманской области в Твиттере.

ИА REGNUM Цитаты из твиттеров Михаила Ходороковского и Марины Ковтун

«Как легко @mich261213 оскорбляет жителей целого региона, высказывая северянам неуважение, граничащее с хамством!», — написала она в своем микроблоге.

Ранее опальный олигарх и бывший глава корпорации «ЮКОС» в переписке в Твиттере с жительницей Мурманска написал такие строки ей в ответ «в Ваших краях все потомки либо зеков либо вертухаев».

Отметим, что аккаунт Михаила Ходорковского является подтверждённым.

Напомним, что в начале декабря Ходорковский был вызван на допрос в Следственный комитет России в качестве обвиняемого по уголовному делу в связи с убийством мэра Нефтеюганска в 1998 году. Об этом он также сообщил в своём микроблоге в Твиттере, выложив фотографию повестки.